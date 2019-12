Na tému záhad a mystérií

Krátke zamyslenie sa nad tým, kde sa v nás berie záujem, či až fascinácia tajomnými príbehmi o našej pradávnej minulosti.

Nie je to zaujímavé? Ako si uprostred voľného dňa radi nájdeme čas na tajomný príbeh, na odvážnu hypotézu, na hádajúce vhľady do hmly minulosti o pôvode civilizácie, o pôvode pyramíd, či rovno o možných návštevníkoch z iných planét?

Tak vábne na nás dokážu volať tie odvážne myšlienky, tá zvedavosť po veciach, ktoré s naším usporiadaným a bežným dňom a svetom majú tak málo spoločné... Lebo pozor, to je tu to dôležité: Tie myšlienky a hádania o tom, čo mohlo či mohlo by byť, sú tak vábne práve preto, že to nie je! Ak by sme sa totiž v jednom z tých bájnych svetov minulosti nadobro ocitli, teda ak by sme v ňom museli zostať – hocako čarovný by nám spočiatku mohol pripadať – skôr či neskôr by aj on podľahol zákonu všedného a my by sme sa možno zakrátko pristihli pri tom, ako znova sníme o inom svete, ktorý práve našou realitou nie je. Pravda, ak by výsledkom tejto nezvyčajnej skúsenosti tak zásadnej premeny našej reality s jej následným znovu-zovšednením nebolo to, že by snívanie o iných bájnych svetoch nadobro stratilo na čare.

Už sme si teda vysvetlili, že logickým predpokladom snenia o iných svetoch, ktoré nám prídu svojou tajomnosťou tak atraktívne a magické, je pokojný svet domova a stability. Asi len táto nerušená hladina sýteho mieru a pohody otvára priestor pre takéto snenia.

Znamená to, že takéto snenie je prejavom jalovosti? Nezmyselnej márnosti, zrodenej z vykŕmeného prebytku a nudy? Dovolím si hádať, že nie, aj keď sa to tak na prvý pohľad môže javiť. Napokon aj úrovne samotnej civilizovanosti stoja jedna úroveň na druhej, pre život menej nevyhnutná potreba na základnejšej – presne v duchu Maslowovej pyramídy potrieb.

Ak teda uvažujeme v tomto druhom duchu, že snenie o bájnych svetoch nie je samopašnou stratou času – čím teda je? Niet sporu o tom, že niektorí z predstaviteľov a priekopníkov takýchto nekonvenčných myšlienok o pôvode ľudstva a civilizácie akoby sa chceli až pretekať v neuveriteľnosti či fantastickosti – no odhliadnuc od nich by sme mohli hádať, že toto dianie, ktoré táto zvedavosť, založená na atrakcii neprítomného ale možného predstavuje, je len jednou z ďalších nadstavieb v pyramíde vývoja ducha a civilizácie ako takej. Pravda? Že je len prirodzeným dôsledkom úspešne dosiahnutého pokoja a ustálenia v živote jedinca i v jeho svete, ktorý aspoň načas stratil na naliehavosti a podnetnosti.

Bezpochyby by k tomu mohli veľa povedať psychológovia či mytológovia, znalí hlbinných motívov ľudskej duše a psychiky, aj toho, ako sa tieto v histórii ľudstva a v jeho príbehoch zrkadlili... Tak ktovie – ak sa nájde čas na nejakého Campbella, Grofa či Eliadeho, dám vedieť. ;)