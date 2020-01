(Ne)právo na štrajk

Schvaľujete aktuálne prebiehajúci štrajk VY? Lebo verejná mienka na to zjavne nie je vôbec jednoznačná... Môžu či nemôžu dopravcovia štrajkovať tak, aby dali "normálnym ľuďom" pokoj?...

Ja sa úprimne ospravedlňujem, ak môj blog začína pôsobiť dojmom, že som ho založil len preto, aby som mohol kritizovať Pellegriniho. Ubezpečujem Vás, že to tak nie je, ale – proste ma tým svojím stúpavým tónom na konci oznamovacích viet zase raz dostal. A naviac – téma, ktorej sa to týka, veľmi nepríjemne zasiahla či zasahuje viacerých z nás. (Dokonca som sa na nej sám pohádal so svojou ženou [našťastie nie tak celkom, iba troška, takže – ďakujem za starosť], čiže uznajte, že je čas pustiť paru...) V tomto duchu sa vopred ospravedlňujem za to množstvo otáznikov a výkričníkov, s ktorými sa mi tentokrát tuším pretrhlo vrece.

Schvaľujete aktuálne prebiehajúci štrajk VY? Lebo aspoň podľa komentárov pod článkami niektorých online periodík (vrátane mojej domácnosti) verejná mienka na to zjavne nie je vôbec jednoznačná.

Pravdepodobne väčšina ľudí, ktorých sa nijak nedotkol, s ním nebudú mať problém (natoľko účastní a chápaví hádam ako národ sme), kým tí, ktorí ním zasiahnutí boli či sú, budú z neho niekedy vytočení dobiela. Tak ako na to?

Právo na štrajk

Jeden by mohol povedať, že každému zamestnancovi na Slovensku garantuje právo na štrajk Ústava (viac k tomu napr. tu a tu.) a hotovo – aj keď chudákom dopravcom by ho šašo Pellegrini podľa všetkého najradšej uprel. Jeho názor (určite ako politika, o existencii toho ľudského musím úprimne pochybovať) je: Dopravcovia by mali prestať „obťažovať občanov“ a robiť si z nich rukojemníkov „len pre svoje úzke ciele a záujmy“! – No je toto možné?...

Nie, teraz celkom vážne: Mohli by dopravcovia realizovať štrajk spôsobom, ktorý by verejnosť vôbec nezasiahol, resp. by ju zasahoval absolútne minimálne (nech to už znamená čokoľvek)?? – No skúsme trošku brainstormovať: 1. Nemohli by proste prestať chodiť do práce ako iní, keď sa rozhodnú štrajkovať? – Nuž, osobne sa obávam, že to by Kamenický či Pellegrini ani jamkou nepohol... – 2. Nemohli by sa postaviť hoci na všetky príjazdové cesty k parlamentu a iným vládnym úradom a dať normálnym ľuďom pokoj? – Tu zas, ak by im to na týchto komunikáciách aj zákon nejako nezakazoval (fakt netuším, ale pokiaľ ide o Slovensko, tak by som ruku do ohňa ozaj nedával!) – s ohľadom na lokáciu týchto ustanovizní by to pravdepodobne zasiahlo práve toľko nevinných ľudí – no ak by aj nie, zrejme by sme raz-dva skončili znova pri výsledku č.1, a totiž, že by papaláši tých pár krokov prešli a na chudákoch dopravcoch by sa iba smiali na záchode. (Ak vidíte vec inak, rád sa dozviem [a ktovie, možno aj niekto iný], takže šup do komentára!)

Za seba som teda s možnosťami na konci. Teda až na tú jednu, ktorá mi však príde nanajvýš pravdepodobná (aspoň dúfam, že tu sa v našich štrajkujúcich dopravcoch nemýlime), a totiž, že tie úzke ciele a záujmy, milý pán premiér, znamenajú niečo, čo Vám zďaleka nič nehovorí – a to je STAROSŤ O ŽIVOBYTIE!!!

Samozrejme, že nikto z nás netúži kysnúť hodiny v umelo vytvorenej zápche (a vlastne jedno v akej, pravda)! Lebo aj keď aspoň miestami vidno, že menšie dodávky a osobné vozidlá štrajkujúci prejsť nechávajú, evidentne daný štrajk stojí primnohých priveľa. Ani si netrúfam hádať koľko ľudí viazne v kolónach uprostred práce, či koľko nemocných sa po mesiacoch čakania nevie dostať na svoj termín na vyšetrenie do nemocnice. A aj za seba otvorene priznám, že ak by som sa ja nemohol kvôli kolónam súrne dostať k nemocnej mame, ktorej sa urobilo zle – moje pochopenie by sa nepochybne veľmi rýchlo vyparilo a ak by som mal tú šancu (bez ohľadu na neskoršie zákonné postihy) by som sa cez tú blokádu snažil dostať. K tomu však vďakabohu nedošlo a ja sa aj dnes môžem – stále vďačný a na slobode – nechať v pokoji vytáčať premiérovými táraninami.

Čo znamená "štrajk"?

Až sa bavím na tom, ako cirkus Pellegrini pokladá za „zvláštne“, že aj napriek ich vôli rokovať a ponúknuť určité zníženie daní z motorových vozidiel sa dopravcovia nesnažia uvoľniť cesty. Rozumiete vy vôbec podstate štrajku?? Chápete, že to je to, čo pracujúci v slobodnom svete robia vtedy, keď na nich vládnuci roky kašlú?? A premiér má ešte tú DRZOSŤ(!) hroziť dopravcom zodpovednosťou za prípadne vzniknuté škody??? Tak uznajte, že to je už donebavolajúce.

Pánik si asi povedal, že je čas robiť ramená, no ja môžem len súhlasiť so Skalom v jeho rozhorčení, že ako si to dovoľuje, zatiaľ čo druhou rukou si ďalej zakrýva oči pred stámiliónovými zlodejinami jeho spolustraníkov... A naviac ešte ktorási kača prehlási (tuším som to počul v ktoromsi podcaste, fakt neviem), že dopravcovia sa celé roky k vyjadreniu svojej nespokojnosti nemali a celý tento cirkus je len účelovo vytvorený, lebo je pred voľbami?? Hlavne že on nám tu znova šibrinkuje pred nosom pseudohrozbami ďalšej imigrácie, šašo klamársky.

Už vo štvrtok (9.1.) minister Kamenický vyhlásil, že priestor na ďalšie rokovania už nevidí, kým Pellé však ďalej hudie, že rokovací stôl u ministra financií je stále otvorený a čaká iba na to, aby sa za múrmi ministerstva viedla „odborná diskusia“. Premisou takejto diskusie bude samozrejme slovíčko, ktoré si naši potentáti tak ochotne prekladajú z úst do úst: „NEREALISTICKÉ.“ Apropo, vrele odporúčam pozrieť si rozhovor , v ktorom sa od Stanislava Skalu, jedného z koordinátorov štrajku, dozviete, ako sa na neho fičúrsky financmajster Kamenický vyziapal a vyhodil z rokovania, na ktoré ho predtým pozval, aby ho vzápätí celý posratý volal zas späť.

Vydieranie štátu

Ďalšia Pellegriniho perlička: Nikto si vraj nemôže postaviť podmienky, z ktorých nemieni cúvnuť a „bohapusto vydierať štát“. To fakt??!! A ako inak s vami, vy fičúri klamárski???!!! Očividne už nevie, aké to je nebyť politikom a neklásť si podmienky, ktoré vôbec nie sú myslené vážne! A čo iné je vlastne podľa vás „ŠTRAJK“, pane???!!! Ráčili by ste ignorovateľnú hŕstku ľudí s transparentmi? A prečo sa Pellegrini nestretne s dopravcami sám, a osobne im nevysvetlí, ako sa to s tým mýtom tak čudesne pomotalo? Ako bývalý asistent exministra Vážneho bol predsa pri tom! Hlavne, že ho ide šlak trafiť z tej z pekla priviatej skupinky ľudí, ktorá „si chce z toho robiť viac politiku ako riešiť skutočné problémy“. Tak to pozor. Smejko vie, čo sú skutočné problémy – zatiaľ čo národná zlodejina desaťročia sa valí ďalej a ďalej pekne sype šéfovi a klientom a priaznivcom ich veľkolepého projektu SMER-SD, a.s..

Ale aby bolo jasné, premiérovi sa vlastne nepáči, že únia prepravcov akýkoľvek štrajk vôbec ohlásila napriek tomu, že diskusie s ministrami dopravy aj financií prebiehajú. Napríklad bol zmienený ČESMAD – druhý a prakticky najväčší združovateľ slovenských cestných dopravcov, ktorý spočiatku v štrajku zapojený nebol a podľa premiérových slov bol ochotný rokovať a pristúpiť na niektoré vládou ponúkané riešenia. To sa však rozhodne zmenilo včera (v sobotu 11.1.), keď ČESMAD vyhlásil plnú podporu štrajku a požiadavkám Únie autodopravcov Slovenska a včerajškom tiež vstúpil do výstražného štrajku, ktorý však v prípade neúspešných rokovaní s ministerstvami financií aj dopravy je tiež pripravený premeniť na štrajk ostrý.

Ako som už zmienil, obe ministerstvá však doteraz označovali požiadavky dopravcov na zníženie cestnej dane o 50% a úplné zrušenie výberu mýta za nerealistické – v prvom prípade pretože zníženie dane je nemožné bez jeho schválenia na zasadnutí vlády a v tom druhom – zrušenie mýta by podľa Érseka spôsobilo úplný pád mýtneho systému.

Skutočne by padol? Naozaj ani pri tej najlepšej vôli vláda nemá žiadne páky – a teraz myslím hocako neštandardné, keďže všetko okolo zmluvy so SkyTollom priam kričí lumpárňou – na zrušenie ďalšieho výberu mýta? Lebo uznajme si, že situácia s mýtom je vskutku neuveriteľná: Kde bolo, tam bolo, náš štát raz dávno investoval do spustenia mýtneho systému 256 miliónov eur, nato každý rok nechával prevádzkovateľa systému zhrabnúť si viac než polovicu z mýtnych peňazí, to všetko s prehlásením, že po vypršaní zmluvy prejde systém do plného vlastníctva štátu za symbolické euro alebo tak nejak. Ešte na prelome rokov 2012-2013 vláda vo svojom uznesení oznamovala, že v roku 2015, po splatení systému, prejde celý výnos z mýta a diaľničných nálepiek pod správu Národnej diaľničnej spoločnosti na výstavbu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest.

Dajme si repete

Samozrejme, všetci vieme, že nič také sa nestalo a celý ten zlodejská cirkus beží rok za rokom ďalej. Dokonca – nakoľko je ona zmluva úplnou náhodou spísaná tak, aby sa nesmela ani zverejniť ani vypovedať (aká náhoda, však?) – a keď sa to tak vezme, tak Slováci pri takmer 50-percentných odvodoch prevádzkovateľovi oproti priemerným desiatim v okolitých krajinách platia predsa len tak trošku veľa – už sa objavujú hlasy, že – potom, čo sme už jeden mýtny systém SPLATILI a mal by byť teda bez výhradne náš(!) – bude najlepšie celý tento systém nechať SkyTollu, nech si ho berie, a vyhlásiť tender nový a začať celý cyklus s investíciou a splácaním odznova. Verili by ste tomu??? Za ostatné desaťročie dopravcovia do mýtneho prispeli čiastkou 1,6 miliardy, pričom 760 miliónov – teda takmer polovicu zhrabol SkyToll, a zo zbytku sa pri hospodárení Národnej diaľničnej spoločnosti do ciest reálne investovalo len nejakých 10 percent.

Je sa teda čo čudovať, že dopravcovia viac nemajú chuť na svoj úkor ďalej prispievať našim vládnym potentátom a ich zločineckým kumpánom na ich milionárske životy a vily? – Úprimne, je hanba celého nášho národa a jeho sprostosti, že sme sa proti tomu už dávno nepostavili VŠETCI! (Odporúčam pozrieť i toto.)

A v podobnom duchu by som odpovedal aj všetkým, ktorí na štrajkujúcich dopravcov pre tú trochu svojho nepohodlia toľko nadávajú. Už som tu zmienil pochopiteľné prípady, kde jednoducho musí byť na prvom mieste človek a ohľad na zdravie a iné akútne situácie, no s touto výnimkou na adresu tých ufrflaných dopovedám: Robia to aj za vás, vy ovce!! – Tak či onak, zo zjavne železného odhodlania štrajkujúcich môžeme očakávať, že sa ešte ukáže nakoľko nerealistické zmienené požiadavky skutočne sú.

Krčenie pliec za stámilióny

Na záver uvediem ešte jednu zaujímavú informáciu vo vyššie zdieľanom rozhovore, v ktorom Skala uvádza, že dopravcovia už PRED 9. ROKMI upozorňovali (tú istú garnitúru, áno!?) na netransparentnosť mýtneho systému – načo Národnému kontrolnému úradu trvalo týchto ďalších 9 rokov, aby sa dopracoval k zverejniteľným číslam a odkryl (áno, TU sa hodí to premiérovo slovo) bohapusté kradnutie SkyTollu a všetkých zúčastnených?? Alebo mi chce niekto tvrdiť, že exminister Vážny prijal rolu hlupáka, ktorý si celý čas akože myslel, že v tej zmluve je niečo celkom iné a ktorého podpisy a ZA-BE-TÓ-NO-VA-NIE zjavne tej najnevýhodnejšej zmluvy v histórii tohto štátu stojí národ STOVKY MILIÓNOV eur – zadarmo?? Prosto a skrátka – či hlupák, alebo zlodej – patrí spolu aj so svojimi kumpánmi do basy!!!

Chce pán premiér urobiť niečo pre slovenských občanov, ktorých má tak plnú hubu?? NECH DÁ PODNET na ZAMRAZENIE EXMINISTROVHO MAJETKU!! – a na jeho NÁSLEDNÉ ZABAVENIE!!! A nie útočiť na dopravcov za to, že si po rokoch ignorovania dovolili konečne chytiť štát za gule! – A robia to aj za nás!! Lebo urobilo by náramne dobre slovenskej verejnosti a celému verejnému priestoru, keby sme mohli konečne vidieť NAOZAJ padať mazané hlavy!!!