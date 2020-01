Kotleba ide do neba

Keď Rómovia i s Kotlebom sa pekne za rúčky vezmú a všetkých nás tu veru nevídane roztancujú, keď celkom, ale celkom nevedomky jedným a tým istým smerom ťahať začnú...

Pamätáte sa? Ešte za socíku bežal v telke film s názvom, ktorý vedel (aspoň na našom multikulturálnom ihrisku) utkvieť v pamäti. Film sa volal “Cigáni idú do neba”, bol tuším ruský a o ničom. Viac vám vedieť netreba. Podstatný je tu totiž len jeho názov, ktorý by dnes už v síce hovoril, že do neba či kamkoľvek idú Rómovia, ale ktorý sa mi – tak trochu pozmenený – vybavil, keď som uvidel dnešný prieskum Focusu.

Pri pohľade na zase vyšší stĺpik ĽSNS som jednak užasol, a v náhlom hľadaní možných príčin tohto, až akoby stále rýchlejšieho rastu ich preferencií som si spomenul na video, ktoré som nedávno videl a v ktorom kotlebovci čítali zo zoznamu incidentov, v ktorých Rómovia napadli nie-Rómov (akoby som počul moju ženu zalamovať rukami: “Len, pre Boha, nepovedz bielych!!”), či dokonca rovno príslušníkov polície.

Neviem čo je na tých útokoch pravdy (niektoré sú už známe z médií, o ostatných som nepočul) a nie som žiaden politológ, čiže môj úsudok môže byť pokojne mylný, no osobne by som sa nedivil, ak by za tým rastom boli práve informácie ako tieto. A ak by áno, tak potom je naozaj namieste tá (ach, Bože, aká paradoxná) fráza, ktorá mi – prerastajúc názov toho nanič filmu – prišla na um pri pohľade na tie prieskumy: “Cigáni vynášajú Kotlebu do neba.”