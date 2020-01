Trnky, trnky, všade trnky! – „Padni komu padni“ Pellé, však ty to máš u prdele? – Béla smečuje!... – Absurdné davy

Trnky, trnky, všade trnky!

Najprv boli zjavne odhodlaní počkať, či Trnka prirodzene nedožije – čím by sa celá nemilá úloha zodpovedných orgánov vsadiť Dobroslava do neútulnej izbičky bez baru a len so sebou samým aj sama rozpustila... Chápem. Kto by mal to srdce.

No keď už tá vyhubovaná verejnosť nedala pokoja, odhodlali sa teda k činu. (To sme ešte netušili k akému symbolickému...)

Lebo to vám poviem – keď som včera videl tie videá, ako za rockovej nakladačky si to policajné autá (apropo prečo ráno ešte za tmy??... to aby to vyzeralo, že zákon nespí??...) pália rovno pred Trnkov dom, veru, vyzeralo to, že zákon sa po mesiacoch pochybností a mindrákov – ako obsypané dievča – rozhodol za hlasnej muziky natiahnuť tesné kožené gate aj s nejakými reťazami a pekne natvrdo Dobrošovi konečne naložiť. – Aj keď isto nejednému z nás prestalo na tú dlhú chvíľu tĺcť srdce, keď sa za plotom rozskákalo to biele psisko a začínalo to vyzerať tak, že z veľkého záťahu napokon nebude nič. Ale dobrý domáci psíkovi napokon dohovoril a predstavitelia zákona mohli ešte stále za skvelého hudobného doprovodu vstúpiť do domu – pomalinky... ako vinšovníci... ktorí sa hanbia, že prichádzajú tak skoro...

„Padni komu padni“ Pellé – však ty to máš u prdele?

A je zas vonku. Celé Slovensko sa cíti, že dostalo handrou do ksichtu, kým pajác Pellegrini sa k tomu (po jeho včerajšej ďalšej scéne z hviezdnej telenovely „Padni komu padni“) tentokrát nevyjadroval. Je predsa jasné, že prokurátor urobil všetko, čo mal a čo bolo v jeho moci. Lebo kamarát ti nahrávku vráti.

Ale naozaj priveľa ôs sa vznáša vo všetkých rovinách možností toho prečo je to tak. Veľmi pravdepodobne má Dobroslav (aké pekné a dobré meno, všimli ste si?) ponahrávaného kadekoho. Ak teda všetky nahrávky poslušne neodovzdal pánovi, ktorý teraz nosí oranžovú pásku k všetkému a na saku, ktoré už nevyzerá vôbec tak nápadne. Šou hasne. Šou kánt gou ón.

Ale späť k Dobrošovi: Sú teda slušné šance na to, aby si mnohí, stále vplyvní pohlavári priali mať ho z basy a spod tlaku von, pravda? (Toľko dobroty k Dobroslavovi... To sa snúbi a až hladí srdce, pravda, bratia, sestry?...)

Zostáva len dúfať, že v najbližšej dobe nebude mrznúť, alebo že Dobroš nosí na beh či prechádzky k Dunaju protišmykové podrážky – a teda že sa mu na tej tak záhadne rýchlo znovunadobudnutej slobode nič nestane. To by sa totiž mohlo kdekomu z tej kávičkarskej partie náramne hodiť, však? Lebo Dobroš toho musí vedieť tony... A ak by sa mal raz v base zlomiť...

Každopádne, celá táto blamáž, pre ktorú sú daný prokurátor aj policajný prezident pozvaní k prezidentke, pripomína, ako roztomilo ešte tento týždeň pajác Pellé vytočil Bugára.

Béla smečuje!...

Ako sme mohli počuť v správach, podľa výsledkov Eurobarometra ešte z novembra až 72 percent Slovákov si myslí, že Slovensko NIE JE PRÁVNY ŠTÁT. Za nami sa v prieskume v rámci Únie umiestnili už iba Chorváti, ale tí majú more, takže to sa neráta.

Samozrejme, že premiér tentoraz hádam až s trojjamkovým úsmevom vysypal všetok popol za 10-percentný prepad dôveryhodnosti justície na hlavu jej dvoch ostatných ministrov z Mostu-Híd a s rukami vo vreckách odkráčal preč. No neskutočne bol sebou spokojný.

Bugár sa však tentoraz nenechal zahanbiť a Pellému v tentoraz celkom bez servítky odoslal niečo na ten spôsob, že jeho ministri mali celé štyri roky plné ruky upratovania kostlivcov, čo po Smerákoch zostali v skriniach. Tak v jednom má pravdu: Tie figúry, ktorých mená hviezdia v megaškandáloch ostatných mesiacov a rokov, sa vyvíjali dlhšie než posledné 4 roky.

Z môjho pohľadu teda Béla zaskóroval a aj keď som jeho vlažného chameleonizmu už dávno viac než prekŕmený, ak by s takýmito smečmi chcel pokračovať, tak mi tuším bude ešte aj chýbať!... Lebo – ako sa zdá – čas lúčenia sa blíži...

Absurdné davy

A zatiaľ stále až 55 percent Slovákov neverí rezortu obrany a polícii. Horšie je na tom už len Rumunsko a Malta. A hádajte, čo si o celom tom prieskume myslí ministerka Saková. – Uhádli ste. Jedno veľké PÍP si o tom myslí, keďže oni odvádzajú super prácu, takže tu fakt nie je o čom.

A na vrch toho znova gága Pellé, že to bola až jeho vláda, ktorej sa podarilo zatlačiť na očistu v radoch sudcov a prokurátorov. No na pošťanie. Lebo napriek tomu, že by nám všetkým malo byť už dávno nad slnko jasné, že sa to stalo napriek nim a nie vďaka nim – aj tak sa stále nájdu tisícky Slovákov, ktorí mu to zožerú aj s navijakom.

Chvíľami to už vyzerá, že Fico a spol. by si mohli na tlačovke pred kamerami aj čupnúť a (prepytujem) si uľaviť a povedať: „Toto tu je pre vás, milí občania“ – a absurdné davy by ich s úsmevom a vďačne obhajovali a volili ďalej a ďalej...

Asi sú veci, ktoré proste nevysvetlíš... Alebo ľudia, ktorým ich nevysvetlíš – nech sa aj na trnky rozkrájaš.