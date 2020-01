Ficov štvrtý rozmer - 1

Svojský komentár k príhovoru predsedu akciovej spoločnosti SMER – SD Roberta Fica na Programovej konferencii z 18.11.2020.

----------------------------------

„Akože my sme na vine?“

Sotva sa dostal cez zahrievacie kolo svojho príhovoru, Fico sa rozhodol povedať vetu, „ktorá možno zaznie viacej ako čokoľvek iné...“ Nuž, zaznela: „A čo keď Kotleba vyhrá parlamentné voľby?“ Pretože ak sa tak stane, „tak to potom,“ dušuje sa predseda, „zavolám pani prezidentke, potom zavolám opozičným predstaviteľom a potom zavolám médiám: Nech sa páči, zablahoželajte si k vašemu výsledku!!“ – Pochopiteľne: Ako by za súčasný neblahý stav vecí verejných mohol byť zodpovedný niekto, kto v tejto krajine vládne posledných 12 rokov?...

„Akože my sme na vine??“ – tuší otázku, kým našinec púli oči.

Iste, ani pred Smerom neboli veci dokonalé. A keby namiesto Fica pokračoval vo vláde Dzurinda či ktoviekto, je možné, že by sme stále mali dosť škandálov na komentovanie. Tak či onak – v tejto realite je už pridlho pri kormidle Smer a s niektorými vecami pod jeho vedením to pokračovalo ďalej a stále viac z kopca – a to za odobrenia pohlavárov, ba ešte aj ich zisku z toho. A tak tu teraz máme prehnitú prokuratúru, sudcov a vyšetrovateľov na objednávku pre „našich ľudí“, a namiesto nemocníc a diaľnic stámiliónové diery v rozpočtoch kvôli zlodejinám pre schránkové firmy na Cypre. – Aj za to môže prezidentka? – A čo sa on do nej vlastne naváža!? Lebo nie je jeho??...

Kotleba bude vaša hanba!

Nie, nepovedal to takto doslova. No povedal to, keď z rastúcich preferencií a perspektívneho druhého miesta kotlebovcov v blížiacich sa parlamentných voľbách viní prezidentku, opozíciu a médiá – čím vlastne obviňuje všetkých, ktorí s týmito súhlasia. De facto tak vlastne obviňuje väčšinu republiky, pravda?

„Viete aká to bude hanba – pre túto opozíciu, pre prezidentku a pre všetkých, keď Smer vyhrá voľby a Kotleba bude druhý?“ – To veru bude, predseda, ale tvoja, ty hrádza proti extrémizmu. Tvoj projekt pre „našich ľudí“, toto „kasíno Smer“ (ako som to nazval inde), vytvorené primárne za účelom tvojej moci, je prekliatím pre našu krajinu. Zostáva nám len dúfať, že pravica bude tentoraz dospelejšia a zodpovednejšia – no tentoraz nielen voči svojim „podmienkam“, ako napríklad bezpodmienečnému nároku na ministerstvo vnútra, či iné kategorické podmienky v programe – ale zodpovednejšia voči celému Slovensku.

Len sa pozrime na bujnejúce volebné preferencie fašistov... Stále niekomu nedochádza, že Slovensko potrebuje pravicu, a v pravici zhodu?? Je pochopiteľné, že každá strana sa vyvíja hlavne zvnútra – síce v proklamovanej odpovedi na „problémy ľudí“, a tak si tvorí aj svoj program, ktorý sa potom – znova v proklamovanej „zodpovednosti voči svojim voličom“ – snaží presadiť a neustupovať z neho. „Ako sa pozriem do očí našim voličom!“ – znie pochopiteľný argument. Ale dnes už s ohľadom na vážnosť situácie fakt nie je čas na škriepky na princípoch.

Žiadam teda po straníkoch, aby „zrádzali“ sľuby, ktoré dali? – Obávam sa, že sa to môže stať čiastočne nevyhnutným... Že pre budúcnosť krajiny bude nevyhnutné urobiť kompromis – a pred svojimi nespokojnými voličmi ho aj obhájiť – pretože celok je vždy dôležitejší než ktorákoľvek jeho časť – a práve tak záujem o blaho celej krajiny musí mať prednosť pred záujmami a prioritami ktorejkoľvek voličskej základne. – Pretože, ak sa konkrétne programy strán pravice ukážu byť pre niektoré body nezlučiteľné – trvanie na týchto princípoch by sa (zase raz) rovnalo tomu, ako povedať celému národu: „Žiaľ, partneri odmietajú ustúpiť našim požiadavkam – takže opraty vraciame do rúk kasínu Smer.“ – Ktorý volič pravice toto chce? Ktorý volič pravice chce, aby sa jeho strana chovala princípom "všetko alebo nič"? Verím, že takých naozaj nebude veľa, a preto môžeme len dúfať a na našich politikov apelovať, aby mali na zreteli viac blaho krajiny než o svoje nároky a odrážky v programoch.

Takže kto vlastne?

Takže na záver tejto prvej časti (pre dĺžku príhovoru, aj z neho vzniknutého materiálu) zopakujem slová, ktoré Robert Fico vo úvodnej časti svojho prejavu v súvislosti s rastúcimi preferenciami fašistov povedal, a ktoré by sa tu dali vziať za kľúčové:

– „Tak potom kto je na vine? My sme na vine alebo niekto druhý?“

– VY STE NA VINE, pán Fico. VY.