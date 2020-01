Ficov štvrtý rozmer – 2

Druhé pokračovanie svojského komentára k príhovoru predsedu akciovej spoločnosti SMER-SD Roberta Fica na Programovej konferencii z 18.1.2020.

-----------------------------------

Čo je toto za logiku?!

Viete vy vôbec ako sa má robiť politika? Pokiaľ to niekomu ešte nie je jasné, podľa pána predsedu sa má politika robiť tak, že každý si má ísť svojou cestou a nie „útočiť za každú cenu len preto, lebo je to v móde“. Len tak bez príčiny. Chápete? Inými slovami – v krajine by bolo všetko pekné a v poriadku, ak by si len každý hľadel svojho a nezdvíhal hlavu od roboty, a nemal by tak čas myslieť na hovadiny, ako vládne tunelárne a ktovie čo ešte si dnes ľudia vymýšľajú.

Tak by kotlebovci nikdy neporástli a boli by stále bezvýznamnou politickou straničkou kdesi na okraji spektra... Len keby všetci tí hnusáci vedeli držať ústa a nevšímať si veci, ktoré vyvolávajú nepokoje. Ani mýto, ani kolu, ani Kočnera... – VŠETKO má na svedomí prezidentka, opozícia a médiá. A to ani nehovoriac o tom, že miešanie sa prezidentky do práce orgánov činných v trestnom konaní vidí Fico ako totálny rozklad štátu...

No šľak ho ide trafiť z toho, ako si ona dovoľuje predvolávať na koberček policajného prezidenta a prokurátora, ktorý napriek tým najväčším snahám, chudák utrápený, akosi nie a nie nájsť dôvod pre zadržanie Trnku vo väzbe na viac než noc – kým po krajine sa už aj malým deťom nad tým zastavujú hlavy.

Ale Fico si ďalej hudie to svoje: „Myyyy si nevšímame tieto veci, ideme svojou jasnou antifašistickou cestou...“ A že ľudia zhnusení touto politikou „našich ľudí“ sa davovo pridávajú ku kotlebovcom, s tým nemá spoločné ab-so-lút-ne nič...

No ale toto sme kde?!

V tejto fáze už Fico fičí na plné obrátky a rozdrapuje sa všetkými Smermi: „To kde sme?!... To kde sme!!...Tak buď rešpektujeme alebo nerešpektujeme rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní Veď sa urobili veľké veci!!!“ – Čo by ste čakali, že má pod tým expremiér na mysli? No samozrejme, že nič iné než znova niečo, čo by sa bez tých ním tak nenávidených médií na svetlo sveta nikdy nedostalo: „Máme tu ľudí na súde a súdime ich za vraždu novinára a jeho priateľky!“ – Veru, nechýbalo veľa a žiadnych by ste nemali. Ako Andruskó vypovedal počas ostatného megaprocesu, ak by Kočner nemal vzťahy s políciou, Andruskó by sa nebál ísť veci nahlásiť – a tak by k žiadnej vražde nemuselo vôbec dôjsť... – Tento mafián a vrah NOVINÁRA, pán Fico, tento veľkoobchodník s justíciou, ktorý VÁS volal „ŠÉF“, mal vzťahy s VAŠOU políciou. S políciou Kaliho a Gašpara.

„Köszönöm Szépen“

Nuž, ale musíte pochopiť, že predsedu sa strašne, ale srašne dotklo, ako nepekne sa k nim v ostatnej dobe stavia ešte aj ich koaličný partner Most-Híd, ktorý sa nechal počuť, že ich tam vo vláde vlastne len trpí: „Dostali tie najexponovanejšie ministerstvá!!..“ – až trasie s Ficom. A čo na to Mostári? No namiesto toho, aby Smeru vyslovili to svoje „Köszönöm Szépen, či ako sa to po maďarsky hovorí, tak sa motajú jak Maďari v kukurici a nevedia čo proti nám majú vyviesť, lebo si stále myslia, že ich zachráni, keď budú útočiť na Smer sociálnu demokraciu! ČO-TO-JE-ZA-LOGIKU?!“ –chytá sa predseda za hlavu: „Každý má v tej gebuli, že musí útočiť na Smer!“ – Neskutočné, aký už len vedia byť tí ľudia neprajní, čo?...

A tak po skonštatovaní, že Érsek neotvoril ani kilometer diaľnic (tak čo chcú), predseda konečne prišiel – a to už prskal – na meno predsedovi Mostu: „Za tie 3 alebo 4 percentá v prieskumoch si Bugár môže sám. SÁM! Lebo je BEZ-VÝ-RAZ-NÝ!. Nič nerobí! NIČ!“ – Keby som videl z celého prejavu iba túto časť, tak by som sa hádam aj stavil, že šéf má vyžraté. Oskarový krčmový výlev!

Veď on Maďarom hovoril, nech Béla sadne na nejaké ministerstvo a skúsi si aj niečo robiť, a nielen štvrť storočia kysnúť na kresle podpredsedu parlamentu bez skutočnej zodpovednosti za čokoľvek – ale poznáte ho: Béla je proste Béla. Vydrbaný ako poistka. – A tak sa podľa Šéfa nie je vôbec čo diviť, že majú v doprave taký bordel, za ktorý nesú aj plnú zodpovednosť len oni sami a nikto iný. (A slona uprostred obývačky v podobe smeráckej megazlodejiny na mýtnom tendri nech si nikto nevšíma...)