Ficov štvrtý rozmer – 3

Tretie pokračovanie svojského komentára k príhovoru predsedu akciovej spoločnosti SMER-SD Roberta Fica na Programovej konferencii z 18.1.2020.

---------------------------------

Mediálny masaker

Apropo, už vám niekto niekedy vyčítal, že ho nemáte radi? (Žeby nejaké dieťa?) – Nuž, pán bývalý premiér vám to za zlé má, aby ste vedeli. A zase raz to aj explicitne hovorí: „Tento mediálny masaker voči nám nie je o ničom inom, len o tom, že nás nenávidia, nás nechcú, a výsledkom bude Kotleba!“ Tak tu to máte. Pochopiť to je podľa Fica veľmi jednoduché a ľahké, a ak tomu niekto nerozumie (tuším to zahŕňa aj všetkých, ktorým z nejakej nevysvetliteľnej príčiny napadne nesúhlasiť) – nemá v politike čo robiť.

Čo si myslíte o jeho hneve na údajný mediálny tlak na súdy? Pýtam sa vážne, pretože úprimne neviem, či mi tu niečo uniká, alebo predsedu proste len serie, že nemá médiá sám pod palcom, a tak nekontrolovane vŕtajú, odhaľujú a rozhlášajú všetky tie smerácke svinstvá do sveta, pričom pomaly ale (daj Boh) isto odkresávajú z tak dlho zjavne nerozštiepiteľnej masy Ficových verných – ale kam!

Za Kotlebu môže každý, kto nechce Smer

Každopádne, zjavné je, že Ficovi na jednej strane neskutočne vadí to, ako údajne ovplyvňujú rozhodnutia sudcov médiá (myslí to tak, že si sudcovia prečítajú, čo za svinstvá to tí smeráci narobili a ďalej kryjú?) – no na strane druhej nemá najmenší problém s tým, ak si ich kupuje jeho služobník Kočner a podobní. Lebo len vďaka tým nezávislým médiám (áno, úprimne verím v integritu niektorých z nich) sme sa všetci dozvedeli, že „stávková spoločnosť Smer a.s.“ umožnovala svojim vybraným klientom, aby si vyberali prokurátorov, vyšetrovateľov, sudcov a ich „marketing“ a rozsudky podľa ľúbosti ako farbu do kuchyne. A na to sa dá povedať (ako sa miestami ujalo) iba jediné: Čo je veľo, to je málo!

Medové motúzy

Ale tak snáď nebudeme celý čas negatívni, pravda... Veď naša malá krásna krajina si zaslúži, aby sme pre ňu prišli s novými víziami pre jej jasnejšiu budúcnosť, no nie?... – Áno, tušíte správne – blížia sa voľby – a je čas na pár chutných návnad.

Keď sme sa teda už vysmiali z volebných programov opozície, ktorá evidentne dokázala iba to, že vie počítať riadne dovysoka, poďme sa pozrieť na smerácke TRI body:

Trinásty dôchodok pre dôchodcov (ktorí sú pred voľbami vždy taká vďačná skupina, však?). Trinásty rodinný prídavok (skoro som zopakoval, že pre mladé rodiny s deťmi, ale ak sa vám zadarilo aj so šedinami – jupí, gratulujeme dvakrát.) Lekári zas budú! Vláda to zabezpečí tak rafinovanými opatreniami, že by ste neverili, (hlavne keď ste medik snívajúci o Švajci).

A ako inak – milovaný predseda sa znova podujal niesť celé bremeno informovanosti za nás a ohľadne zdrojov na tieto veľkolepé dary nás podržať ešte chvíľku v napätí. Pánboh zaplať. (Každopádne – zdá sa, že pre dopravcov nemajú. A keďže tí im v pondelok ich omrvinky hodili späť, bude to ešte zaujímavé...)

Pokiaľ ide teda o zmienený trinásty dôchodok - prekvapím Vás veľmi, keď vám poviem, že tento nápad nie je zďaleka nový? – Už v novembri roku 2009 vtedajšia ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny, pani Viera Tomanová, vyjadrila presvedčenie o tom, že dovtedy vyplácaný vianočný príspevok by sa mohol v roku 2010 pretransformovať hádajte na čo! Na trinásty dôchodok! Aká náhoda, však? – A teraz hádajte čo z toho bolo. (Nápoveda: Tiež bolo pred voľbami.) – A teraz k lekárom...

Páni študenti, páni absolventi!.. Všetkých vás pekne pozdravujeme... a vám oznamujeme... že ste v riti.

Samozrejme, že ani to doslova nepovedal – a predsa to povedal. Povedal totiž, že už o štyri roky bude na Slovensku chýbať 3-tisíc lekárov. Štúdium jedného stojí štát okolo 55-60-tisíc eur a je najvyšší čas zatrhnúť trend, že Slovensko takto investuje do lekárov, ktorých napokon – neraz hneď po ukončení štúdia – získa úplne zadarmo celkom iná krajina, kým nám lekári chýbajú.

Tretím predvolebným bonbónom pre Slovač, ktorý vyššie začína ako súdružská pieseň na konci Pekárovho cisára, je teda preplesk pre každého už študujúceho medika, pretože Ficovým, už konečne tichým hlasom oznamuje, že: „Páni študenti, páni absolventi!.. Všetkých vás pekne pozdravujeme z rokovania našej pracovnej konferencie tu v Banskej Bystrici... a vám oznamujeme... s účinnosťou od roku 2020... že ak budeme vo vláde – máte dve možnosti.“ – Tadá! A každý študujúci medik odrazu bledne pri tom, ako pred jeho vnútorným zrakom začína miznúť ako gáfor nad hrncom jeho sen o praxi a možno aj novom živote v novej krajine. – Rovnica totiž stojí: Upísať sa na 10 rokov galejí v zaplesnenom Slovensku, alebo vyčarovať 55 000 eur a navždy im zamávať. Tak to aspoň vidí nejeden medik, voči ktorému toto náhle rozhodnutie skutočne nevyzerá férovo, ale ako vždy, názory na to sa rôznia naprieč krajinou... Jasné je asi len to, koho medici vo februári voliť nebudú.

Ficov štvrtý rozmer

Ale ako sa vraví, život píše najlepšie príbehy. Aj prekvapenia. Jedného sa pri sledovaní Ficovho hodinového príhovoru aj dostalo aj mne, čím konečne dospejem k tomu, prečo som vlastne toto „pásmo“ komentárov nazval ako som ho nazval. Lebo keď sa krv konečne zas upokojila, šéf sa v jednej chvíli vizionársky zahľadel kamsi do blba a zavesil: „Štvrtý rozmer, ktorý teraz vidím... je rozmer VLASTNEJ SEBAREFLEXIE.“

Skoro som vyprskol jogurt.

(POZN.: Príhovor predsedu bol vysielaný online cez jeho facebookovú stránku. Podľa postrehov niektorých sledujúcich, vrátane periodika týždeň.sk, administrátor priebežne zmazal stovky nesúhlasných komentárov, nechal len pozitívne. Toť - sociálna demokracia v praxi.)