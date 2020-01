Ficov štvrtý rozmer – 4

Mečiarojeľcin – Toto sa nám fakt podarilo – Žijete v najlepších z čias! – Smer bahno (Štvrté pokračovanie svojského komentára k príhovoru predsedu akciovej spoločnosti SMER-SD Roberta Fica na Programovej konferencii z 18.1.2020.)

---------------------------------------

Mečiarojeľcin

Aj vám sa chvíľami zdalo, že ten Fico má počas onoho príhovoru vypité? – Nepokúšam sa tu tvoriť lacný bulvár, to nie. No chvíľami, napríklad keď hovorí o tom, že téma internetu pre všetkých je pre niektorých nie dosť sexi (a do toho začne mávať rukami, akoby hecoval davy, ktoré už o chvíľu objíma, a vzápätí s nimi tancuje na malom parkete) Fico tak trochu pripomína Jeľcina, ktorý (bez toho, aby mal o tom čo i len toho najmenšieho tušenia!) sa vedel tak nádherne znemožniť...

No než zdvihnete hlavu z dlane – tón sa náhle mení a priestor plnia rázne gestá a zamietnutia, a popri jeľcinovsky sa trasúcich lícach v afekte a patetickej zlosti – má odrazu človek akýsi čudne gágajsko-prďúsovský pocit, akoby cez sto deravých tendrov zachytával ozvenu iného velikána národnej zlodejskej histórie, práve sa snažiaceho pôsobiť rovnako prosto a národne.

Toto sa nám fakt podarilo

Ale poďme k tej sebareflexii. Ako som nedávno napísal inde (v súvislosti so zatknutím a prepustením bývalého generálneho prokurátora Trnku), že popri Pellegriniho chvastaní sa z núdze cnosťou, že to bola až ich vláda, ktorá dokázala „zatlačiť na očistu v radoch sudcov a prokurátorov“ – Fico robí presne to isté – len vo väčšej škále: „Rozhodnutie v roku 2018 urobiť rekonštrukciu vlády bolo jedno z najsprávnejších rozhodnutí, ktoré sme urobili.“ – HA-HA-HA! Akoby ste ju robili z vlastnej vôle, velebnosti, a nie kvôli 150(?)-tisícom ľudí demonštrujúcim proti vám v uliciach po celej krajine.

A predsa – tento človek, prahnúci po moci tak silno, že bol ochotný pre to zosnovať najväčší podvod na vlastnom národe od dôb Mečiarovho kráľovstva (jeho sólo projekt Smer-SD a.s. - ku ktorému aj tu odporučím Vagovičovu knihu "Vlastnou hlavou"), nám chce teraz s úsmevom nahovoriť, aký je rád, že sa rozhodol vzdať premiérskeho kresla.

Žijete v najlepších z čias!

Ešte jednu vec váhal, či má povedať, lebo „Slováci to neradi počúvajú“ (kto len vie prečo), a preto (nemotorne šermujúc rukou do publika, akoby chcel niekomu natrieskať) sa rozhodol im to povedať: „Nikdy sa na Slovensku nežilo tak dobre ako sa žije teraz!“ – POTLESK... „Nikdy mestá a obce nemali toľko peňazí ako teraz!“ – Ďalšia salva... Ako na zraze Najvyššieho sovietu – len potlesk a potlesk... tak dobre je.

Pravda... ak vám nevadí vyraziť na neurológiu ešte v noci alebo nad ránom, aby ste v Poprade vôbec prišli na rad. Alebo ak vám nechýba na 200-percentné zvýšenie daní za byt, či ešte vyššie za dom. A skúste nezaplatiť! Podajú si vás, že sa nestihnete diviť. Ale až vás pustia, môžete si dať s Trnkom kolu v Hamuliakovskom pajzli.

Smer bahno

Ako som už vyššie v tomto „pásme“ nahlas premýšľal – on predsa dobre vie, že kecá... On vie, že väčšina krajiny mu vidí až do žalúdka... ON VIE, ŽE VIEME, ŽE KLAME. – Ale to už dávno nehrá rolu. Nad tým celým sa vznáša iná priorita: Kŕmiť svoje publikum.

On vie, že medici (a ani ich rodičia) ho voliť nebudú. A vie, že ho nebude voliť ani žiaden naozaj inteligentný a súdny človek, ktorý má uši, aby počul, a oči, aby videl (fakt už netreba ani vedieť čítať... stačí sa pozrieť na to video Trnku s Počiatkom, ako nás dojili... či ešte aj ako Slota „oholil Fica, keď mu nedal jeho polovicu“...) A nie je mu to ani ľúto. Sú to zarátané strany. Nepodstatné.

On vie na koho mieri. On vie pre koho hrá to divadlo. Vie, že bez ohľadu na väčšinu rozčarovaných, sklamaných a znechutených – kdesi tam vonku je jeho publikum. Pre nich hrá. A vie, že napriek totálnej absurdnosti jeho argumentov a hraného rozhorčenia – oni s úsmevom prikyvujú... Akoby ich až čosi hrialo pri srdiečku... – Oni mu veria. – Kritický rozum nie je pozvaný. Iba viera. Stará dobrá viera, že „on je náš...“ a „on sa o nás postará“.

Taký človek dokáže ignorovať pravdu, aj keby sa ňou brodil.

Nie preto, že je nevyhnutne hlúpy. Má to oveľa hlbšie dôvody. Tie súvisia so podstatou človeka ako takého a jeho vnútra, ktoré má proste svoje preferencie, a to – ako sme už povedali – bez miesta pre rozum. – Človek je primárne emocionálna bytosť. Nie racionálna. Preto apelovať na rozum, no ignorovať pritom emócie, je vopred prehratá hra.

A práve na emócie mieria tie naprosto debilné dezinformačné videá, ktorými sa Smer a Fico spustili už na definitívne dno. Sú v nich vyslovené hlúposti, lži, donebavolajúce hovadiny. Čokoľvek. – Keď už našou prioritou nie je racionálny volič, a na výhru nám postačí plná sieť tých iného druhu – otvára sa nám na hru celá nová klaviatúra tých najstupídnejších motívov a strašení. „BU-BU-BU, ľudkovia milení... Opozícia je ZLÝ VLK, čo papá deti!...

Je jedno, aké to je stupídne. To bahno už nemá dno.

Hlavne nech nakŕmime – naše publikum.