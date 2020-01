Ficov štvrtý rozmer – 5/5

Strmhlav ku dnu - Teplé rožky - Romanca, čo nebola - Bábky a politika - Počiatkov baraní (Posledná časť svojského komentára NIELEN k príhovoru predsedu SMER-SD a.s. Roberta Fica na Programovej konferencii z 18.1.2020)

Strmhlav ku dnu

Viete, prečo sa toľko opozičných strán stretá v záujme o ministerstvo vnútra? Robert Fico vám to vysvetlí: „Aby si chránili vlastné rite!“ – A tu dochádza vo Ficovej argumentácii k obratu, ktorý si podľa mňa zasluhuje zvláštnu pozornosť, pretože tu dosahuje polôh, ktoré jeho charakter konečne dotvárajú.

A veruže najhoršie sú práve chvíle, keď Fico zvolí zostúpiť na do svojich najnižších podôb krčmovej mentality a začne sa oháňať tým najtupším bulvárom. Akoby sa vôbec nehanbil s absolútnou vážnosťou a rozhorčením prehlasovať pred miliónmi ľudí také hlúpe lži o svojich oponentoch. (Viete, že k takým zbraniam sa utieka iba ten, kto už nemá iné, však? Pozrite sa, ako Smer apeloval na voličov kedysi.) – A presne takto sa Fico úplne znevažuje pred každým, kto má čo len trocha súdnosti. Je to až škoda. Úprimne!

Lebo v kontraste k týmto krčmovým žvástom z tretej cenovej celkom bledne všetko „dobré“ či akokoľvek konštruktívne, čo kedy povedal. A hoci z hádam pochopiteľných príčin nie som Ficov volič – nie som Ficov zarytý odporca. Nekričím antiheslá len čo otvoria dvere. Stále som ochotný počúvať. Ba aj súhlasiť, keď zaznie niečo k veci a niečo, čo mieri k spoločnému dobru. Ale – ako často sa toto stáva so Smer a.s.?

Fico si už nevyberá. Nejde mu o kvalitu voliča. Tú pri tom gorilovskom virvare dávno vzal čert. Ide mu o objem. To je to jediné, čo sa ešte ráta. A to je to, čo majú za cieľ tieto scénky pre plebs. Svoju (vďakabohu) stále užšiu cieľovú skupinu.

Teplé rožky

Popri už zvyčajných šplechoch na tému Kiskovho pseudopodvodu a Trubana akože narkomana sa Fico na spôsob ochotníka začal rozhorčovať, že aký je Sulík „somár“, keď chce, aby kvôli jeho teplým rožkom posielal Fico v nedeľu poobede do roboty predavačky.

Nuž, popri tom, že s tými rožkami zo seba Sulík urobil naozaj riadneho vola, je nám snáď viacerým jasné, že tu nejde o žiadne rožky. Ide o to, či má o našej nedeli rozhodovať (Sulíkova) „sloboda“, alebo konzervatívnejší názor, že v nedeľu máme mať všetci aj s predavačkami voľno, aby sme mohli byť s rodinami a ísť hoci na prechádzku, alebo ešte lepšie do kostola. Samozrejme, neobzerajte sa, či tam niekde neuvidíte pumpárky, sestričky, sprievodkyne či robotníčky. Inými slovami, ako každé iné rozhodnutie niektorých poteší, niektorých naštve.

Predpokladám, že je množstvo ľudí tak ako my (ak sme doma, horšie pri cestovaní) nemá problém kúpiť si rožky ešte v piatok, nielen v sobotu, a už vôbec na to nepotrebujeme obchod otvorený aj v nedeľu – no takisto dodám, že v dnešnej zaneprázdnenej dobe (blahoželám, ak vám to nič nehovorí) si my cez víkend práveže v rámci prechádzky vybavíme aj nejaké tie nenáhlivé nákupy veľmi radi. Chápem však, ako veľmi môže byť takýto zákon vítaný mnohými, ktorí sú radi, že nejakú prácu predavača / predavačky vôbec majú a za zákonom garantované pravidelné voľno sú vďační.

Romanca, čo nebola

Ďalší lament zaznel na adresu Daniela Lipšica. Fico nemá najmenší problém oháňať sa ďalším nezmyslom o jeho údajných osobných kontaktoch „s členkou vražedného komanda!“, rozumej s Kočnerovou volavkou Zsuzsovou. To divadlo je také úbohé, že sa na to nedá pozerať. Proste strata času.

To chceme brať túto nestabilnú ženu a Kočnerovu spolupracovníčku, ktorú finančne podporoval a ktorá fungovala ako jeho spojka všade, kde nemohol či nechcel byť videný (ba ktorá pre neho dokonca objednávala vraždu!), ako zodpovednú svedkyňu? – Nie je zjavné, že ju Kočner využíval na svoje diskriminačné a dezinformačné kampane?

O koľko zjavnejšie by teda malo byť, že jej slovo treba brať s veeeľkou rezervou, pretože má dôvod ďalej luhať a fabrikovať, aby sa sebe či aj Kočnerovi pokúšala naďalej „chrániť rite“ a minimalizovať škody? – No nehralo by im do karát zdiskriminovať samotného žalobcu? Niežeby tým prípad padal ako taký, ale predsa – čím viac špiny nájdete na druhú stranu, o to čistejší sa javíte sami – tak?...

Bábky a politika

A napokon prišiel premiér na meno aj Veronike Remišovej, v súčasnosti kandidujúcej za Za Ľudí. Expremiér pokladal za potrebné vysmiať sa predstave, že by sa ministerského kresla mala ujať niekdajšia bábkoherečka. Že by sa v tom mohla zúfalo stratiť a príliš dlho hľadať.

Pravda, dá sa predpokladať, že práca ministra niečo vyžaduje, ale ak to zvládajú takí experti ako Richter či Vážny (chudák, ani nevie, čo to k tomu mýtu podpísal...), pri pani Remišovej – neviem ako vy – osobne nemám žiadne obavy.

A aj bez ohľadu na tie stálice – prečo by to nemohla robiť niekdajšia bábkoherečka, keď z pôvodných právnikov sa zavše vykľujú zlodejskí hajzli? Už tridsať rokov sa dívame, ako všetky odborné predpoklady nominantov ľahko skĺzavajú k „Temnej strane“, keď im chýba chrbtica a svedomie...

Počiatkov baraní

Ale to by sme asi mohli Ficovi hovoriť. Aj tak by nás prekričal svojim názorom, že „nemôže hocijaký hochštapler prísť a sadnúť si na ministerstvo financií!“. K tomu by som najradšej pripojil video z Trnkovej kancelárie, kde 4 januára 2000 o 12:35:16-30 dlhoročný Ficov parťák Počiatek Trnkovi hovorí nasledovné: „Problém nás bol, že sme boli dezorientovaní. Dneska už samozrejme vieme množstvo detailov a fínt. Čo si myslíš, že ja som vedel jak tie verejné financie fungujú? K*kot baraní som vedel.“ – Takto vážne to Fico myslí s odbornosťou, keď príde na „našich ľudí“, pamätajte.

Aj keď Počiatkovi sa určite nedá vyčítať, že by sa napokon nenaučil pekne obracať. Okrem veľkej vlakovej lúpeže mal prsty hádam vo všetkom, čo sa tu za tie roky jeho financmajstrovania ukulo. Zabehol sa napokon až tak dobre, že nakoniec pre robotníkov na svojej vile vyberal haldy bankoviek rovno z kufra. Hej! Presne ako mafián. – Ale ako hovorí Šéf: „Minimálne jedna vec je tu: Že nám sociálny rozmer a PRO-FE-SI-O-NA-LI-TU!!! nemôže NIKTO, NIKTO, NIKTO(!) vyčítať...“

Čo na to povedať? Pravdupovediac, už ani mne sa nechce točiť o tých ich lumpárňach stále dookola. Veď viete. Ponúkam teda do pozornosti toť pondelkové video od OĽaNO, ako sa niekoľkí vybrali do Cannes olepiť Počiatkovo sídlo plagátmi s nápisom „MAJETOK SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.

Len na okraj uvediem, že sa za ich voliča sa síce nepokladám, ale viete čo? Program-neprogram – áno, myslím si, že potrebujeme niekoho, komu sa nelení to tých lumpov vŕtať rad radom a na plný úväzok, a snáď aspoň niektorým z nich dopomôcť aj k spravodlivému procesu.

