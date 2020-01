Ten Danko korunovaný...

Tak ten to teraz už nadobro pohnojil... Teda on to pohnojil už dávno, len to (prepytujem) lajno – v milulinký večer – až teraz dopadá...

No ale čo sme to za krajinu, čo sme to za zem!... Keď našinec si na webe už ani s dámou začať nemôže...

Žiadna romantika, žiaden vzruch... iba ten talár a tortúra. A kým na rohy parlamentu sa každé psisko vyčúra, na znavený krok počestného – v hebkom rozpätí kriviek – číha pasca pupkatého fičúra.

Vanek... Glváč... ba ešte aj kapitán!... Všetkých ich dostali. A kým sa svet valí ďalej a inak sa netvári – hlavy „veľkých mužov“ sa valia tiež (pre veci malinkaté) – len kiežby aj do kúta v žalári!

Preto buďte len opatrní, drahí súdruhovia i bratia v zbrani... Čo leňoch nevymyslel, sa ťažko spraví... No vďaka ich pádu vyzeráme všetci zas o niečo viac ako bravy.

Akí len vieme byť lační, akí naivní... Pod zamatovým komplimentom mladej ženy lámeme dosky so všetkými desiatimi... len za tú trošku hanby v ohanbí...

Lebo kto videl tie fotky – ruku na srdce – ten musí súhlasiť, že TU, drahí priatelia, by podľahol azda každý muž...

O to väčšiu poklonu zasluhuje onen cnostný advokát. Skúsili to aj na neho, no on – odolal... Po nabúraní svojho účtu sa volavke iba ospravedlnil a na jej nadhodenia viac nereagoval... No svätec. Svätec!

Ten magnetizmus totiž nemá miery... a je mužským údelom, že to ho nikdy neospravedlní v očiach ženy, ktorú preň oklamal...

No ešte horšie... Ospravedlní ho to pred voličom?...

Lebo ak o tom klamal – o čom klamal ešte?... O čom bol klamať prinútený, lebo to urobil tiež nútený potrebou zaplatiť za niekoho mlčanie?...

Ale dobre – nemusíme robiť z vecí hneď paniku. Možno k takému scenáru doteraz ozaj dôjsť nestihlo... No skúsenosť nás učí, že Dankove slovo platí – ako jeny v Lisabone. Takže pozor... Pozor na všetko, o čom prisahá...

A ak tento národ nie je už celkom nasprostastý... Dankov smutný stĺpček sa ešte viac pokráti.