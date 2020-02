Ako byť úspešný hajzlík

Ako sa nám pomaly zvolebnieva, v poslednej dobe nám v televíznych diskusiách akosi pribúda predstaviteľov Smeru a.s. – a kým niektorí sa na debaty o to viac tešia, niektorých to láka o to menej.

Ani nie tak z otvoreného nepriateľstva či nenávisti. Skôr z toho, aké úmorné to vie byť – keď sa máte celý čas pozerať na tých uhladených džentlmenov, ktorí s tak blaženým výrazom dokážu ignorovať akej strany sú vlastne členmi a komu a v čom svojím dielom naozaj pomáhajú.

Človeku sa pri týchto reláciách vlastne až natíska otázka, že kto je vlastne horší... Či sám čert, alebo tí, ktorí mu dávajú ľudskú tvár.

Prečo by to niekto robil? Nuž, celkom pochopiteľne – lebo niečo z toho má. Ten osoh môže byť viac či menej priamo finančný, teda ak nejde o explicitný podiel z nejakého „tunela“, tak môže ísť o povedzme prospech „podnikateľský“ (možnosti šeptaných investícií, machinácií a výnosov, o akých môže bežný živnostník či podnikateľ iba snívať), alebo tento môže byť vecou spoločenského postavenia a prestíže. Je prirodzené, že prednou pozíciou v tak veľkej strane ide ruka v ruke viacero menších či väčších výhod, ktoré si my, obyčajní ľudia a nestraníci, budeme v ich plnom rozsahu asi len ťažko predstavovať.

Každopádne, pri pohľade na to, ako spokojne si počas debát vie nad svojimi úspešnými ťahmi pokyvkať hlavičkou taký Raši – je očividné, ako si vo svojej role ľubuje. Až sa natíska ďalšia otázka: Ako veľmi mu naozaj záleží na tom, pod koho vlajkou tú rolu vlastne hrá? Nestáva sa v istom bode a pre istých ľudí ich nablýskaný post a mundúr účelom samým osebe?

Koľkým za fašistického Nemecka bola všetka tá parádnosť a šmrnc dôstojníckeho stavu v hitlerovskej armáde napokon neodolateľným čarom? Koľkým sa vyslovene zaľúbilo vystreľovať ruku, práskať podpätkami a štekajúc rozkazy byť odrazu zástupcom boha na Zemi? Je také ťažké predstaviť si Rašiho, ako sa v dôstojníckom salóne uhihňáva na Himmlerových vtipoch a dobre že neomdlie nad vlastným odrazom v zrkadle?

Koľko slušných ľudí pomohlo Tretej ríši? Koľko slušných ľudí zvolilo starať sa iba o to, čo sa ich samých dotýka, a toho, čo dobré to prinesie pre ich ďalší život a život ich najbližších?

Nie, nie je to po prvý raz.

Zásady úspešného hajzlíka

Ak teda náhodou viete o niekom s hereckým talentom, kto by mal ambíciu spoločensky porásť čo najvyššie a najrýchlejšie a popri hodnotovej a časovej flexibilite je mu vlastná aj mravná farbosleposť, tu sme pre neho zhrnuli niekoľko šikovných pravidiel, ktorých dodržiavanie v rekordnom čase prinesie garantované výsledky a úspech:

Nikdy nemať názor na kriváctva svojich spojencov. Za každú cenu zachovávať dekórum a noblesu a iba sa diplomaticky odkazovať na orgány činné v trestnom konaní (ktorých skorumpovanosť a nefunkčnosť tu samozrejme nehrá rolu). Na nepríjemné otázky za žiadnu cenu neodpovedať priamo, a za hlasne prezentovaného rozhorčenia sústavne odvracať pozornosť na body vlastného pseudoprogramu a na pseudohrozby, ktoré vám hrajú do karát. Ak ste predsa len nútený odpovedať na otázku, na ktorú odpovedať nechcete, tvárte sa, že otázka znela inak a odpovedzte na ňu tak. (Kovačič: Myslíte si, že Danko mohol byť kvôli telefonátom so Zsuzsovou vydieraný? – Blanár: „To je dobrá otázka na pána Danka.“ Pre istotu: Nie, to nebola otázka na pána Danka, či bol vydieraný, bola to otázka na Blanára, či si myslí, že Danko vydieraný mohol byť! Blanár však úspešne aplikuje naše pravidlá, kým redaktor ho nechá, možno znova si mysliac „veď verejnosť si spraví názor sama“. Veď práve.) Nikdy si nenechať ujsť príležitosť zahmlievať kritiku smerujúcu na vlastných spojencov uvádzaním príkladov, hocako vzdialených či absurdných, pričom sa netreba báť zveličovať, ale robiť to stále veľmi taktne a na úrovni. Ak sa použije takto, vie byť skvelou zbraňou aj ten najtupší bulvár. (Ovce zodpovedne voliace strany vášho typu riadne spravodajstvo nesledujú a zožerú to aj s navijakom.) Počas argumentovania oponenta vždy len delikátne, s jemným úsmevom a chvíľami s privretými očami krútiť hlavou a následne aplikovať bod 4. Počujte len to, čo chcete. Ak ste počuli niečo, čo len vzdialene vzdialene znie ako niečo, čo sa vám hodí viac než to, čo bolo povedané, pretvorte to a opakujte to dookola, kým vás aj hluchý nepočuje. Kedykoľvek hovorí váš vodca, tak – akokoľvek nepatrne a taktne – pritakávajte. Prirodzene, je úplne jedno, čo hovorí. Pamätajte: Užitočným hajzlíkom vie byť kdekto. Ale dotiahnuť to na čelo hitparády – to vyžaduje stať sa naozaj obľúbeným, a to byť vždy ochotný ísť tú míľu naviac, či inými slovami – jemné umenie vtierky.

Veľa šťastia, bratia hajzlíci. Doby charakteru a hrdinstva sú dávno preč – čas naozaj mysliacej verejnosti tu ešte nie je – teda dnešok patrí vám.