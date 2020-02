Milí priatelia novinári...

Už to začína byť otravné, ako vy viete všetko najlepšie. Ako je Matovič večne mimo koncept, a prostoduchá prezidentka nevie, že s fašistami sa nerokuje.

To si vážne predstavujete tak, že si hlava štátu môže dovoliť intelektuálne trucovať od kávičky ako vy a povedať tisícom voličov, že majú smolu, že volili stranu, s ktorou sa nehovorí?

Ja plne súhlasím, že fašisti nielen do vlády ale vôbec do modernej slovenskej politiky nepatria, ale naozaj je tu „zlá“ nakoniec prezidentka? Neunikol vám tu medzitým iný bod, na ktorý ste mali sústrediť všetku svoju intelektuálnu moc a vyvolať v krajine škandál nad tým, že daná strana bola Smerom a jeho bývalými spolužiakmi odobrená a bolo jej dovolené sa ďalším voľbám vôbec priblížiť?

Žiaľ, nepoznám a nemám čas si naštudovať, ako to skutočne bolo a je v Nemecku, kde dávate našej prezidentke tak za vzor to, ako rázne dokázala situáciu s novým premiérom, zvoleným za výraznej pomoci extrémnej pravice, vyriešiť Merkelová (aj to ešte zo svojej cesty do Južnej Afriky, wau) – no aj pri prvom pohľade sa tu zdajú byť evidentné nie nepodstatné rozdiely, a totiž prinajmenšom to, že je jedna vec apelovať na lídra, ktorému k víťazstvu extrémna pravica svojimi hlasmi iba dopomohla, a iná chcieť „pozametať“ so samotným lídrom takejto pravice. A pritom každý hlupák má jasno v tom, že Kotleba sa dobrovoľne nevzdá ničoho, čo mu zákony a inštitúcie tejto krajiny umožnili zákonne získať.

Je pochopiteľné, že ohľadne údajného Kočnerovho „vybavenia“, aby Čižnárov návrh na rozpustenie ĽSNS stroskotal, máme v súčasnosti k dispozícii len tieto Kočnerove slová v jeho Threeme a nič viac. Ale naozaj neexistuje možnosť celú túto záležitosť preskúmať? Nejde predsa u guličky. Ide o to, že ak by strana evidentne propagujúca fašizmus bola rozpustená, mali by sme dnes v krajine oveľa menej dusno.

A ešte k tomu Matovičovi (a to podotýkam, že nie som jeho volič): To sa fakt budeme teraz po ňom všetci voziť len preto, že je to Matovič? Ako hej – sám uznáva, že je šašo. A aj ním je! Naviac je teraz ešte aj v kampani, bojujúci o prežitie a pokračovanie jeho politickej strany – tak ako všetci naokolo! No pripisovať teraz každý jeho krok iba chladnému politickému kalkulu o preferencie? Upierať mu aj tú najmenšiu štipku záujmu o blaho ľudí a krajiny? Počúvať od vás tak absolútny cynizmus je proste už únavné. (O vrcholnej konjunkcii ega a intelektu Arpáda Soltésza v jeho označení celej Matovičovej kandidátky za "149 naivných hlupákov, hyperambicióznych psychopatov a oportunistických gaunerov" sa tu ani nebudem rozširovať.)

Osobne neviem, čo si o jeho „ankete“ myslieť. Popri evidentných technických otázkach, spochybňujúcich hodnovernosť a teda aj vôbec zmysel takéhoto internetového hlasovania, zaznieva veľa argumentov proti, ktoré znejú veľmi racionálne, a to ani nehovoriac o kategorickosti, ktorú tieto „body“ do debaty priniesli. Nebyť tej (teda trvania na bezpodmienečnom prijatí výsledkov ankety do vládneho programu s hrozbou alternatívnych predčasných volieb), by mi to celé prišlo ako celkom zaujímavý sociálny experiment.

Kto z nás by nebol zvedavý pri zverejnení jej výsledkov? A ak Matovič týmto spôsobom nechce len prekryť nedostatočnosť či neúplnosť vlastného (ohlasovaného) programu – možnosť, že sa takto chce naozaj pokúsiť presadiť veci, ktoré môžu ísť v istých aspektoch aj proti politikom samotným (a teda ktorých presadenie by mohlo zostať zase len pri sľuboch) – toto úsilie vyznieva aj sympaticky.

Tým najhlavnejším faktom však zostáva, že my, Slováci, už naozaj nemáme priestor ani čas na ďalších pánkov, čo budú búchať po stole a klásť si kategorické podmienky typu „všetko alebo nič“. Tie si, milí páni Matovič aj Kollár, strčte viete kam. To, čo táto krajina potrebuje ako soľ je pevná a funkčná pravica (teda ozdravujúca alternatíva k dnešnej vládnej ľavici), ktorá sa dokáže utvoriť aj za cenu kompromisov, ktoré ja ako volič som ochotnejší prijať než ďalšiu vládu Smeru či ktovie koho. Takže prestaňte sa stavať na zadné a spravte to – nech to funguje!