Prostitútky smerácke

Dáme rodičom. Dáme dôchodcom. Lebo si to „zaslúžia“. Odrazu. Z čista jasna stačí tak málo. Zásluha. Nie pred pol rokom, nie pred rokom. Nezaslúžili si to ani pred dvoma či piatimi. Zaslúžia si to TERAZ.

Prečo teraz? „Lebo teraz je to na stole.“ A pýtať sa Pellegriniho prečo to nebolo na stole už dávno predtým je mrhanie dychom, lebo je nad slnko jasnejšie, že klame a klame a klame. Potápajú túto republiku v zúfalej slepej snahe zvrátiť prepad vlastných preferencií. Nech to stojí, čo to stojí – národ.

Lebo Bratislavčania ani Slováci žijúci v zahraničí nemajú jasný obraz o slovenskej realite. Presne ako každý, kto nechce voliť Smer. – Už je to teda jasné? Ak nie ste volič Smeru, žijete mimo reality.

Ešte donedávna sa dalo triezvo povedať, že v každej strane sa nájdu slušní ľudia, ktorí si poctivo odvádzajú svoju prácu. No po tejto fraške by som sa za členstvo v tejto Temnej strane už naozaj hanbil. Lebo tak nehanebné zatínanie štátnej sekery hlbšie a hlbšie pre vlastnú predvolebnú kampaň na účet nás všetkých jednoducho nemá obdobu.

Len nedávno zmietli zo stola všetky opozičné návrhy zákonov, že už nebude priestor ich prerokovať. A rokuje sa ďalej. Len nedávno nechali Slovensko na týždne trpieť blokádami ciest a hraničných priechodov štrajkujúcimi dopravcami, pre ktorých takisto nemali inú odpoveď než ono slovo „nerealistické“, keďže žiadané zmeny zákonov by vyžadovali zasadanie parlamentu, ktoré sa už konať nemalo. A hľa, zase sa sedí. Aké ľahké to odrazu je, keď sa nám hodí odhlasovať si donebavolajúcu predvolebnú kampaň na účet všetkých nezúčastnených.

Samozrejme, že si to dôchodcovia i rodičia zaslúžia. Samozrejme, že aj vodiči si zaslúžia, aby sa konečne postavil predstaviteľ vládnej koalície aj za nich a nie sa len vyhováral, prečo sa to nedá. Ale TERAZ a tak hlúpo? Ste takí priehľadní a lacní, že je z vás človeku zle. Bodaj vás už čerti vzali...