Už ho niekto odveďte...

SNS – Slovenská národná „sranda“ alebo panoptikum kriváckosti, hlúposti a hrdosti v jednej smutnej bubline.

On sa nechce pred národom hanbiť. Za nedokončené diaľnice. Expert. Povie mi niekto, kam tá SNS chodí na také osobnosti? Slotove opilecké avantúry sa stali legendárnymi, kým jeho následník je nasmiech národu o to viac, o čo viac sa snaží o opak. A to paradoxne vôbec nie preto, lebo sa ho opozícia zosmiešňovať snaží... Práveže sa ani snažiť nemusí! Lebo na čo ten kapitán siahne, z toho sa vykľuje volovina. Proste také „pánbožkove nemehlo“. Popri čachroch-machroch na ich ministerstvách má priam leviu zásluhu na prepade strany práve donebavolajúca hlúposť jej predsedu.

Áno, aj jeho preferencie mieria pod hladinu, a tak ani on neváha prihodiť spolu so zapredanými smerákmi ešte jedno hlúpe gesto v podobe zrušenia predaja diaľničných známok. – Kto z nás by nechcel jazdiť po našich diaľniciach zadarmo? (Ak by sme ich teda mali.) Ale aj so zbytkom Európy? A kde vezme Národná diaľničná spoločnosť na správu aspoň toho, čo doteraz robila? Zo štátneho rozpočtu predsa! A tak sa kapitán Danko stavia do radu s ostatnými podliakmi, ktorí v záujme vlastnej predvolebnej (totálne idiotskej) kampane neváhajú zdvihnúť ruku a vypárať nášmu už beztak zadŕhajúcemu sa štátnemu rozpočtu do otrčeného brucha ďalšiu dieru.

Ach, Bože, nech už je po voľbách... a nech ho už konečne niekto odvedie do tichého sanatória v ústraní... aby sa už nemusel hanbiť... a ani my.