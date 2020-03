Pellé provokatér

No čakali by ste to? Že náš milý zlatý Pellegrini sa tak škodoradostne pustí kritizovať skladajúcu sa vládu, že s akými nie kóšer ľuďmi sa to chce dávať dokopy?

Pýta sa Kisku, či chce meniť Slovensko na iný obraz s kamarátom najväčších mafiánov, lebo „od morálneho kreditu“ vraj bude mať toto pekne ďaleko.

A to sa opovažuje povedať ON??? Večne pohotový náhradník a asistent, ktorý po celé roky prechádzal najskorumpovanejším politickým subjektom tejto doby ako slepý cintorínom??

Bože, ten človek fakt nemá hanby. Je po voľbách, no on neprestáva hrať svoje husle, ba dokonca sa stavať do pozície čestného a spravodlivého. Stále pretláča obraz, že to nie napriek nim sa začali veci v krajine hýbať vpred, ale vďaka nim. No nafliaskať.

Chce to veru riadny nádych, aby človeku mohlo trknúť, že možno tie husle začínajú znieť predsa len trocha inak. Až po krátkom zamyslení tak môže pred našincom vyvstať otázka, či to všetko nebude v skutočnosti niečo celkom iné než len zdanlivá „mladícka“ provokácia. Teda, či to nebude skôr Pellegriniho tanec bojovníka, ktorým sa snaží upútať na seba pozornosť pred veľkým bojom, ku ktorému sa v jeho materskej strane možno pomalinky schyľuje.

„Starý“ zo sedla nechce, dokonca na otázku, či by to s ohľadom na skoro polovičný počet ním dosiahnutých krúžkov v porovnaní so svojou dvojkou nepokladal za vhodné, odpovedal – znova svojím typickým ohŕdavým spôsobom – že veď on sa ani nezapájal do kampane, takže takéto porovnávanie a hodnotenie je úplne mimo diskusie.

Tára v dvoch ohľadoch. Po prvé, všetci si dobre pamätáme to jeho úbohé „škôlkarské“ video, ktorým sa do kampane evidentne zapojil. A že sa nezapojil viac? Nuž – a to je po druhé – veď všetci dobre vieme (a on sám najlepšie) prečo! Lebo jeho popularita aj preferencie strany začali s pribúdajúcim cirkusom v krajine padať ako šuter. A to bol aj dôvod, prečo sa potreboval skryť za dvojjamkového panáčika Pellého.

Smer však po prehratých voľbách na tom pochopiteľne nie je najlepšie. Nech sa tvária ako chcú, prehrali. A ak novej vláde šťastie zapraje, je možné, že už nevyhrajú nikdy. A to ani nehovoriac, že pre nejedného z nich to môže mať s trnavským ovadom v kresle premiéra možno až fatálne dôsledky.

Na dnešnom stretnutí užšieho vedenia strany Pellegrini, odcestovaný na stretnutí V4 v Prahe, nebol, ale na nepríjemné otázky ešte bude čas budúci týždeň na zasadnutí predsedníctva strany. Že k nim vôľa je, naznačujú aj Pellegriniho slová, s ktorými sa neváhal podeliť ešte počas volebnej noci, keď boli známe ešte len predbežné výsledky volieb: „Ak bude dôvera členskej základne, dôvera ľudí a príde taká situácia v Smere, že sa bude diskutovať o možnej výmene a takýto súboj alebo nominácia nastane, tak určite nepoviem nie.“

Pellegriniho podpora v strane síce nie je taká veľká, ako Ficova, ale ak by si jeho „skupinka“ postavila hlavu, mohlo by dôjsť k odštiepeniu, ktoré by klesajúci Smer poslalo ku dnu ešte rýchlejšie.

Keď sa tak nad tým zamýšľam, tuším by to bola aj škoda. Kiež by sa pomalinky, ale isto „utopili“ pekne všetci spoločne.