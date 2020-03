Hrozia nám opakované voľby?

Nezrovnalostí v súvislosti s výsledkami volieb sa nazbierali stovky a PS-Spolu sa teda rozhodlo: podalo sťažnosť na Ústavný súd pre chyby vo voľbách aj kvórum pre koalície.

Ešte nedávno šéf štátnej volebnej komisie a bývalý podpredseda Ústavného súdu Eduard Barány označil prepočítanie všetkých okrskov za „science-fiction“. Súd podľa neho ani zďaleka nemá potrebné kapacity, ba skontrolovanie aj v sťažnosti žiadaných desiatich percent okrskov by mohlo predstavovať závažný problém. Má to však znamenať, že „to sa nedá a hotovo“?

Povedať, že hej, možno sa stovky či tisícky hlasov stratili, lebo ľudia v komisii boli unavenuškí, no nemáme kapacity na to, aby sa to napravilo, je proste BLUD. Je povinnosťou štátu zabezpečiť riadne sčítanie každého jedného hlasu, a ak to skrze volebné komisie odfušoval, je na ňom, aby to napravil - a ak na to nemá kapacity, tak je zas na ňom aby ich vytvoril. Tu nie priestor na žiadne rečičky o „science-fiction“ – iba ak v zmysle zhodnotenia aktuálnych kapacít, avšak nie v zmysle vylúčenia možnosti dopátrať sa pravdy. Že to bude stáť čas, námahu a peniaze? No iste. To však naozaj nie je a nesmie byť diskutabilné.

Ako je vôbec možné, že zratúvanie preferenčných hlasov nebolo programovo kontrolované a spadalo neraz len pod jednu „dôveryhodnú“ osobu? Ako je možné, že (podľa zatiaľ neprešetrených indícií) niektoré okresné úrady si ani nevyzdvihli z pošty voličské hlasy zaslané zo zahraničia? To žijeme v takom kocúrkove? A to sme sa pýšili (Pellegrini) tým, aká sme my moderná krajina, ktorá si vie usporiadať vlastné voľby a nepotrebuje k tomu žiadnych pozorovateľov zvonka.

Nová vláda sa po všetkých tých pôrodných bolestiach už-už chystá uzrieť svetlo sveta, kým Ústavný súd bude teraz 90 dní (ak nie viac, keďže by to nebolo po prvý raz, čo by sa lehota na jeho rozhodnutie nedodržala) rozhodovať ako so sťažnosťou PS-Spolu naložiť, pričom – ako naznačoval ktorýsi článok v Denníku N – v prípade, že sa sťažnosť ukáže byť oprávnená, výsledkom môže pokojne byť aj vyhlásenie výsledkov posledných parlamentných volieb za neplatné a opakovanie volieb nanovo. K tomu snáď nedôjde.

Bol by to ale riadny škrt cez rozpočet. Ak sme boli viac menej slepí pred poslednými voľbami, už naozaj nikto nemôže vedieť ako by dopadli tie opakované.

Ak by sa voľby naozaj mali ešte raz zopakovať, s veľkou pravdepodobnosťou by došlo k odlivu vehementnej podpory OĽaNO k menším stranám, ktoré sa do parlamentu dostali len tak-tak, či dokonca k stranám, ktoré sa naposledy do parlamentu nedostali vôbec (pomerne pravdepodobná by napríklad bola mobilizácia voličov PS-Spolu, ktorí vo voľbách na poslednú chvíľu zaváhali a priklonili sa inam).

A tu sa človeku aj pri samom hypotetizovaní zatočí hlava: KDH... Dobrá voľba... SNS... Dokonca Harabin by si so svojou Vlasťou mohol náramne vydýchnuť, ak by na druhý raz hoci len prekročil trojpercentnú hranicu, a rovno nás Boh ochraňuj, ak by mal tentokrát prekvapiť ešte viac...

Zostáva len dúfať, že aspoň v tomto zostane pri slove zdravý rozum a ak aj dôjde k významným zisteniam, ktoré by regulárne počty hlasov získaných koalíciou PS-Spolu posunuli nad sedem-percentnú hranicu, dôjde k primeraným úpravám a hotovo. Novú vládnu koalíciu bude treba párať a zošívať nanovo – čo už. Ak k tomu teda naozaj dôjde.

Desaťdňová lehota na podanie sťažnosti voči výsledkom volieb na Ústavný súd dneškom vypšala, a tak by sme sa ďalších vzruchov dočkať nemali.

Držme si palce.