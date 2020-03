Čo s farárom, ktorý klame - a ľuďom ide o život?

Nie, nehovoríme o kňazovi z vojnového filmu, ako zamlčuje schovaných partizánov pred fašistami. Hovoríme o farárovi z Trenčianskej Teplej, ktorý napriek zákazu verejných bohoslužieb pokračuje v jeho ignorovaní.

Po minulotýždňovom stretnutí, na ktorom sa zišlo okolo štyridsať veriacich, zväčša postarších ľudí, sa ich dnes zišlo údajne okolo dvadsať. Ako ukázala TV JOJ, polícia ich nechala všetkých zas odísť a potom pristúpila ku kňazovi, ktorý odchádzal ako posledný. Ten do očí klamal: Že žiadne stretnutie sa nekonalo, ba že aj bočný vchod, ktorým veriacich videli vchádzať policajti, bol zamknutý. Proste lož na lož.

Dá sa to pochopiť... Nech sa na to my, „moderní“ Slováci dívame akokoľvek, pre niektorých znamená ich viera a pravidelné chodenie do kostola stále veľa – možno priveľa aj zoči-voči dnešnej hrozbe aktuálne rozšíreného ochorenia.

Naviac – neslúži človeku ku cti, keď k životu nelipne zúfalo a so strachom, ale je pripravený prijať čokoľvek má prísť? V podobnom duchu by sa dali vziať aj slová jedného z tých, ktorí sa na dnešnom stretnutí v kostole v Trenčianskej Teplej zišli: „Čoho sa už mám báť... Keď ma šľak trafí, tak ma trafí, čo vám mám povedať.“ – No práve tu je problém.

Lebo nie, vás vôbec nemusí trafiť šľak. Ale môžete dostať vírus, kvôli ktorému dnes všetci robia taký cirkus. A keďže ste starý chren, môžete skončiť na jednotke intenzívnej starostlivosti, na dýchacom prístroji, ktorý sa možno práve preto neujde niekomu, kto sa snažil byť zodpovedný, ale ochorel, lebo ho cestou z lekárne nakazilo sebastredné hoviadko ako vy.

Prezradená emócia naznačuje zjavné: Ochorenie na koronavírus nie je iba o nás. Je aj o všetkých tých, ktorých minieme v obchode, v autobuse, či ktorí do polhodiny po nás vstúpia do chodby vo vežiaku, v ktorej sme čakali na výťah.

Samozrejme, že to platí o každom víruse, ale pri bežnej chrípke je predsa také normálne byť bezohľadný... (Koľko z nás nosilo aj pred koronou rúško vždy, keď sme ochoreli? Koľko z nás zostalo s chrípkou okamžite doma, aby sme ju nešírili v dopravných prostriedkoch, na ulici a v práci?... Koľkým z nás sa PN-ka proste „nevyplatí“?...)

Zjavný heroizmus voči osudu teda ukazuje iba to, koľko z nás je nadobro hlúpych, ak nie rovno sebeckých. Celé zástupy si v dnešnej populácii neuvedomujú, že ich ochorenie nie je iba medzi nimi a Bohom (ako si naivne myslia), ale zasiahne aj množstvo ďalších ľudí, počnúc náhodnými stretnutiami, a končiac kontaktom so zdravotníkmi, ktorí budú musieť o vás – aj napriek všetkej vašej sprostosti – bojovať.

Faktom však je, že som na danom stretnutí nebol, a teda je celkom dobre možné, že prítomní zachovávali v onom kostole také odstupy, že pri pohľade na to, čím ľudia musia prejsť na pošte či v obchode pri pokladni (ani nehovoriac o stále existujúcich prostotou požehnaných, tlačiacich sa vám na chrbát), to možno celé naozaj nestojí za zmienku – a patrilo by sa nechať týchto veriacich v kľude žiť svoju vieru.

Ale bolo to tak naozaj? Alebo tu došlo k síce pochopiteľne motivovanému, ale beztak trestuhodnému ohrozovaniu zdravia práve tých najohrozenejších?

Preto ja by som zmienenému luhajúcemu farárovi slušne a doprázdna „opakovať varovanie“ chuť nemal. A vy?