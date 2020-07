Diplomy a lži

Že Matovič tiež svoju diplomovku vykradol z dvoch cudzích kníh, tak na to si už hádam zvykáme.Osobne som tými správami už doslova znechutený.

No pri sledovaní rozhorčenia, ktoré sa po krajine rozlieva, myslím, že by sme nemali zabúdať na to, že hoci je to pre neho a podobných hanba ako hrom (alebo by aspoň mala byť!), faktom je, že ešte väčšiu hanbu to vrhá na všetkých tých ctených akademikov, ktorí si nechávali mastiť vrecká, či prijímali iné výhody za to, že umožnili, že sa niečo také nielenže stalo, ale stalo sa niečím normálnym. Lebo kto kedy zistí koľko ľudí skutočne ukončilo svoje vysokoškolské štúdiá takto?

Asi každý sme počas svojich štúdií zažili či počuli o tom, ako nejaký bohatý synáčik na skúške tak pohorel, že zo školy proste vyletel - a na ďalší semester bol čarovne späť. Akademici dávno nie sú garantmi vzdelanosti. Vysokoškolské vzdelanie je už dávno pre väčšinu ľudí iba preliezka, ktorou treba po maturite ešte prejsť, aby mal človek do života svoj “papier”.

Tak dnes hromada ľudí vyštuduje čokoľvek, len aby mali v životopise titul, ktorý im otvorí dvere k pracovným pohovorom a funkciám, a napokon väčšina krajiny robí aj tak niečo úplne iné než vyštudovala - a aj to nie preto, že by napokon predsa len našli to, čo ich naozaj baví a napĺňa, a čím prispievajú k blahu a prospechu spoločnosti najlepšie. (Veď hádam viete sami, aké neľahké je nájsť naozaj dobrého (dajme tomu) lekára, ktorého znalosti a prístup prezrádzajú, že má naozaj dar robiť to, čo robí, lebo to robí vynikajúco a rád.) Ani náhodou. Mnohí z nás robíme to, čo robíme, jednoducho z núdze. Kvôli prachom a akej-takej "istote". Roky našich stredoškolských či vysokoškolských štúdií sa tak stávajú donebavolajúcim mrhaním časom aj peniazmi...

A keď už hovoríme o riadne napísaných diplomovkách - neprepadajme do naivity. Ani dobre a poctivo napísaná diplomovka bez zodpovedného dohľadu a vedenia učiteľov nie je garantom ničoho. Aj tie sa už dávno dajú kúpiť. A že to hviezdy ako Kolár a podobní zazobanci neurobili iba ukazuje, že okrem toho, že sú to nevzdelanci, sú aj škrobi. To je celé.

Bremeno hlavnej zodpovednosti tu beztak napokon padá na ramená ich školiteľov a oponentov, ktorí ak aj neboli tými prvými, čo by im pošepli, že takto sa to robí a bude to v poriadku, tak nad tým všetkým roky prižmurovali oči.

Ale ruku na srdce: Koľko z nás je pripravených sa kedykoľvek postaviť proti svojim kolegom a nadriadeným, a riskovať svoje zamestnanie a kariéru kedykoľvek sa systém, ktorého ste súčasťou, ukáže byť skorumpovaný? Aj akademici sú koniec-koncov ľudia, ktorí majú svoje rodiny a túžbu neskaziť si život absurdným morálnym protestom voči všetkým, hlavne keď to tak už naozaj “robia všetci”.

Samozrejme, že to nikdy všetci nebudú, lebo stále sa nájdu ľudia, ktorí chcú mať svedomie čisté a kráčať životom vzpriamení - teda aspoň kým majú na výber. Tak či onak - keď sa raz korupcia stala súčasťou doby, stráca zmysel rozčuľovať sa nad chovaním niekoľkých jednotlivcov. Miernime teda svoje rozhorčenie a uvedomme si, že korupcia a mlčanie čestných nemohlo akadémiu obísť, keď sa raz nepoctivosť rozlieha po celej krajine. A to treba liečiť ako nemoc. Pomaly, voľbou poctivosti u druhých - aj v sebe.