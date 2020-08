Úprimne, už som ani nemal chuť zdieľať. Ak za môjho detstva bola možnosť vypočuť si niekoho (vlastne akúkoľvek) skladbu výsadou, dnes žijeme v dobe tak presýtenej "kontentom" (obsahom) najrôznejšieho druhu,

že sme sa v záume vlastného "prežitia" museli naučiť nekompromisne "skrolovať" stále ďalej a ďalej k veciam, ktoré nás naozaj zaujmú, pričom nároky rastú s ponukou. Sám to robím, takže rozumieme si.

Takisto je pochopiteľné, že zďaleka nie každému sa bude tvorba niekoho druhého páčiť, rovnako ako ani mne sa nepáči a ma nezaujme všetko. Zďaleka nie.

No ako autor a hudobník som si musel začať zvykať na skutočnosť, že za tejto situácie už pre tvorcu nie je ani tak výzva, či bude mať jeho tvorba úspech, ale že absolútna väčšina ľudí na odkazy na ňu ani neklikne (dnešné technické možnosti o tom dávajú celkom dobrý obraz) - čiže otázka, či sa tvorba ľuďom páči alebo nepáči, sa napokon ani nedostáva k slovu.

Dôsledkom teda je, že nakoniec zo stoviek, či aj tisícov oslovených si skladbu vypočuje ľudí len hŕstka, a ešte aj z nich je to len pár tých najvzácnejších (zázračne ešte menej ľahostajných), ktorých neobťažuje dať vám lajk, či rovno napíšu, že sa im vaša práca páči (alebo nepáči).

Nechápte ma zle: Osobne si nič neprajem menej než aby ma všetci zalievali neúprimnou chválou, lebo na akýsi americký spôsob je pre niektorých pekné a správne sa navzájom podporovať a hoci si aj vyslovene klamať, len aby sme boli milí. To je podľa mňa sebectvo naruby. Nie moja šálka kávy.

Naopak, cením si, že (aj napriek mohutnému vplyvu amerikanizmu skrze filmy, hudbu a seriály na naše zmýšľanie a hodnoty) my Slováci máme, ako verím, stále bližšie k tomu byť k sebe úprimnejší a pravdivejší, a dosť silní na to, aby sme si niekedy vedeli povedať aj nepríjemnú pravdu - nech netratíme čas na veci, ktoré nám ozaj nie sú súdené a iba tým otravujeme okolie. (Viď Hviezdna rota v tv-Superstar.)

Tak či onak, včera v noci som v súhrne po viac než 50-tich hodinách nahrávania a štúdiovej práce (všetko robím sám a stále sa učím) odoslal svoju pieseň do pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Tento rok je to pre mňa prvý raz, tak kto to tak cítite, držte palce. A pre tých niekoľkých, ktorí to naozaj dočítali až sem a ktorých úprimne zaujíma s akou piesňou som do tej súťaže šiel (a obzvlášť tých pár z vás, ktorých hádam na jednej ruke porátam, ktorí na úprimné slovo ocenenia a podpory nie sú skúpi a ktorí na túto finálnu podobu piesne už čakali), nižšie uvádzam finálnu, prepracovanú a doplnenú verziu svojej piesne "Všetko čo nie je bežné".

Zo srdca verím, že pesnička na to má. Ak to cítite rovnako, neváhajte to povedať, či dokonca zdieľať, nech si pieseň môžu vypočuť a možno aj obľúbiť ďalší. Budem vám vďačný, lebo žiadnemu umelcovi nikdy nestačil iba talent a vôľa. Nejde to bez ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť dobrej veci a podporiť ju. Budem teda dúfať, že po dnešku bude mojich ozajstných fanúšikov o niečo viac. Možno aj na dve ruky.

Všetko dobré.

Držte sa.

Gabriel

--------------------------------

Tento odkaz by mal zobraziť prehrávač na inej stránke, kde by mala začať hrať zmienená skladba a po nej ďalšie:

https://www.reverbnation.com/gaudelier/song/31841582-vetko-o-nie-je-ben-nov-verzia-slovak

Tu je link na moju fejsbúkovú stránku:

https://www.facebook.com/Gaudelier/