Rakúsky premiér sa nechal počuť, že sa chcú pokúsiť o to isté, čo urobilo Slovensko. Ten vie zložiť poklonu (aj primárnu zodpovednosť). Matovič musí byť vo vytržení.

Ale nie, každý, kto naozaj počúva, zistí, že sa vlastne nechcú pokúsiť o to isté. Nechcú poslať do karantény každého, komu vyjde pozitívny antigénový test. Ani mu hroziť megapokutou a navrch ešte aj postihom podľa trestného zákonníka, ak sa pokúsi získať ten modrý certifikát občianskej poslušnosti opakovaným podstúpením toho „buď-alebo-testu“ (ak mu náhodou "nešla karta" a ušlo sa mu, že je "pozitívny"). Nie. Prirodzene si uvedomujúc nespoľahlivú, iba orientačnú výpovednú hodnotu ATG testov chcú každého takéhoto človeka následne pretestovať inou, spoľahlivejšou metódou. A to je zásadný rozdiel, vážení.

Po ďalšie, sú tu vážne obavy, že premiéri ostatných európskych krajín nedostali Matovičove memo, v ktorom by sa dočítali, že nedobrovoľné testovanie sú iba vyhodené peniaze. Lebo všetci tí hlupáci to presne tak robia: Dobrovoľne. Rakúsko. Maďarsko. Taliansko. Než zrejme pribudnú ďalšie neuvedomelé krajiny, ako toť Slovinsko.

A Česi? Ach, o tých škoda reči. Ani tí si, chudáci, vôbec neuvedomujú, že po poslednom rozhodnutí ich ministra zdravotníctva, ktorý v plošnom testovaní nevidí zmysel (a preto sa ňom pokračovať nebude a ušetrené milióny radšej investujú do zdravotníctva) – je celá krajina „na ceste do pekla“ (Matovičov palmface).

Ale čo čakať. Keď necháte krajinu spravovať deťom.