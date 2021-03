Keď Pomätovič povie nie

Už je to úmorné. Nemocnice a zdravotníci na kolenách, našich ľudí musíme vyvážať do nemocníc za hranicami... kým deň za dňom nám tí dvaja (naše atrapy premiéra a ministra zdravotníctva) uštedria stále nové fiasko.

Človek si až povie, že to už hádam ani nemôže byť horšie – no oni sa stále prekonajú a prekvapia nás novým škandálom a zlyhaním..

O pľuvaní po všetkých už vieme svoje, a svoje vieme aj o vyslovene úbohej neschopnosti Krajčího. Ja fakt neviem, čo tam toho človeka (presvedčeného kresťana, od ktorého by človek obzvlášť čakal hlbšiu schopnosť sebareflexie a uznania svojich limitov) stále drží. On nevidí, aký je to vďaka nemu otras? Alebo zaťato odmieta odísť (nech to stojí, čo to stojí), lebo stále dúfa, že veci sa už musia prelomiť a on nezostane zapamätaný ako najhorší minister v histórii Slovenska? Veď o čo horšie to ešte môže byť?... Nuž, ako vidíme, stále môže.

Už dávno je to neúnosné a každý iný súdny človek by už odstúpil a pustil ku kormidlu niekoho, kto to vie lepšie, a nie si upchávať pred vlastnou neschopnosťou oči a uši, a šialeným behom ďalej pokračovať v páchaní nedohľadných škôd na životoch i ekonomike. Mali sme tu zlodejov a lumpov najväčších kalibrov, ktorí boli isteže tiež psychopati, ale toto... Toto je vrchol, aký sme ešte nezažili.

Je jedno, aké fiasko sa stane. Koľko ľudí zomiera, koľko prichádza o živobytie a roky budované podnikanie. Je jedno, koľko medzinárodných škandálov a hanby pribúda. Strojvodca nič nepočuje a nechce počuť, lebo sklamali cestujúci – všetkých tých päť celá štyri milióna – nie on. Je jedno, na akú rozheganú trať sme odbočili, ako nebezpečne sa rútime a o koľko viac vagónov je každým dňom navždy stratených...

NIČ ho neprinúti prestať prihadzovať do kotla. NIČ. Nevzdá sa, nech to stojí, čo chce. Nech sa všetci aj poserú. On nesmie zlyhať. On to musí zachrániť. On musí byť na konci víťaz. Oslavovaný, rešpektovaný, milovaný... Ako gambler, ktorý už prehral pozemky, dom aj rodinu. No stále verí vo veľkolepý návrat. – Kde je čiara medzi obdivuhodnou vôľou vytrvať a šialenstvom? Nech je kdekoľvek, on ju nikdy neuvidí. Nesmie. Musí ďalej.

A tak, škody sú stále väčšie. Bedár Krajčí, ktorý sa obklopil ľuďmi nie na základe schopností ale kongregácie, klesá každým dňom stále hlbšie do bahna neuveriteľnosti – kým náš pseudopremiér pomaly, ale isto prechádza z ničenia vzťahov vnútri štátu za jeho hranice.

Ľudia sa teda oprávnene pýtajú: Kedy táto hanba skončí? Kedy bude za toto nivočenie národa vyvodená zodpovednosť?

Nuž, ako sme mohli včera všetci počuť, od premiéra žiadne vyvodzovanie zodpovednosti nebude. A miništrant zdravotníctva tiež nevidí od seba lepšieho. (Zrejme na tom nič nemení ani fakt, že zasa dobabral zadanie pre nákup testov a za cca 100 miliónov eur nakúpil také, ktoré nám netreba.) Do peknej riti sme sa dostali, vážení.

.....

A čo bude potom? Kto príde po nich? Pellegrini so svojou „vládou odborníkov“, na ktorých vyšetrovatelia už nič nenašli? Bude Slovákom konečne stačiť táto dávka donebavolajúceho šialenstva a neschopnosti? Dokáže národ ako celok (lebo jedincov s opačnými názormi bude stále dosť) začať voliť rozumnejšie, a nielen na základe toho, kto najhlasnejšie kričí?

Obávam sa, že k tomu máme v našej krajine ešte veľmi ďaleko.

.....

Pred časom sa objavila (a medzitým zjavne zase zmizla) diskusia o tom, či by politici, majúci v rukách našu budúcnosť a naše životy, nemali rovnako, ako príslušníci mnohých iných profesií, nesúcich zodpovednosť za druhých, povinne podstupovať psychotesty. Ako pri všetkom, aj tu sa vynorili argumenty za, a aj tie proti, relativizujúce a spochybňujúce reálny efekt či efektivitu takéhoto sondovania. Nuž, je pravda, že hádam aj medzi policajtmi (ako príklad jednej z testovaných profesií) sa nájdu megalomani a egocentrici, ale spochybníme teraz význam testovania ako takého?

Hovorte si, čo chcete, ale pri tej fraške, čo máme namiesto vlády teraz, by to hádam za serióznu diskusiu aj stálo.